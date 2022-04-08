Вероятность продолжения снижения ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях высока - Росбанк

Вероятность продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ на предстоящих ближайших заседаниях регулятора высока, считают аналитики Росбанка.

"На наш взгляд, снижение Банком России ключевой ставки на 300 б.п. (до 17% годовых) - это оправданное решение, хотя мы ожидали первое снижение на 200 б.п. на заседании 29 апреля. Перспектива дальнейших понижений ключевой ставки на предстоящих заседаниях оценивается нами как высоковероятная, однако темпы действий в течение 2К22 будем уточнять в ближайшие дни по мере получения оперативных статданных по инфляции и деловой активности", - указывают эксперты в комментарии.

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