Доходность 10-летних гособлигаций США в конце 2К22 может составить 2,5-3,0% - "Финам"

Доходность 10-летних гособлигаций США в конце II квартала 2022 года может составить 2,5-3,0% годовых, полагают аналитики инвестиционной компании "Финам".

"Хотя логично ожидать, что долгосрочные ставки должны стабилизироваться около нейтрального уровня ФРС (сейчас 2,4%), однако с учетом инфляции, разогнавшейся до 40-летних максимумов, нельзя исключать его повышательной корректировки. Это будет зависеть от того, окажется ли наблюдаемая сейчас повышенная инфляция длительным феноменом или нет. Кроме того, сейчас мы находимся в моменте, когда рынки не до конца уверены в терминальном уровне ставки по федеральным фондам в текущем цикле. Как правило, это означает, что на краткосрочном горизонте долгосрочные доходности гособлигаций находятся на повышенном уровне относительно своих равновесных устойчивых значений", - пишут эксперты в комментарии.

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