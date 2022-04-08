BCS Express повысил прогнозную цену акций Simon Property до $119

Аналитики BCS Express повысили прогнозную стоимость акций Simon Property Group со $110 до $119 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра прогноза операционных показателей эмитента, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Дивидендная доходность акций Simon Property Group составляет 5,3%. В абсолютном выражении это $2,5 млрд или 60% от скорректированных средств от операций 2021 года (аналог свободного денежного потока для real estate investment trust, REIT), поэтому дивидендная доходность, по нашему мнению, является устойчивой на текущем уровне", - отмечают в BCS Express.

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