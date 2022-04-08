Инвесторам стоит обратить внимание на акции Colgate-Palmolive, American Tower, Dominion Energy и Pfizer - BCS Express

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Colgate-Palmolive Co., American Tower, Dominion Energy и Pfizer Inc., считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"В условиях когда центробанк ужесточает политику, а инфляция динамично растет, "лучше рынка" могут выглядеть следующие секторы на американском фондовом рынке: защитный потребительский, недвижимость, коммунальные услуги и здравоохранение. В этих секторах можно обратить внимание на акции Colgate-Palmolive, American Tower Corporation, Dominion Energy и Pfizer, которые в среду чутко отреагировали на "ястребиные" посылы ФРС", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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