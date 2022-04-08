Вероятно сохранение волатильности котировок бумаг "Системы" - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение волатильности в котировках бумаг АФК "Система" в текущих условиях, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"АФК "Система" сообщила финансовые результаты за 4К21, продемонстрировав умеренный рост выручки и весьма стабильную рентабельность. Финансовые результаты корпорации не стали сюрпризом, так как основные дочерние компании уже опубликовали отчетность. Мы считаем показатели нейтральными. В текущих условиях котировки акций АФК "Система", скорее всего, останутся волатильными, хотя операции крупнейших публичных и непубличных активов, таких как "МТС" или "СТЕПЬ", должны остаться стабильными", - отмечает аналитик банка Константин Белов.

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