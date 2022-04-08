Спрос, вероятно, будет смещаться с классических ОФЗ на флоатеры и линкеры - ПСБ

Спрос на рынке рублевых гособлигаций, вероятно, будет смещаться с классических ОФЗ на облигации с плавающим купоном (флоатеры) и линкеры, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Спрос на ОФЗ в четверг поддерживался укреплением рубля. В четверг утром курс USD/RUB на биржевых торгах достигал отмети 75 руб./$1, что соответствует значениям середины февраля. Возвращение рубля к этому уровню и перспективы дальнейшего укрепления национальной валюты усиливают ожидания снижения ключевой ставки ЦБР уже на заседании 29 апреля. Также мы обращаем внимание на рост структурного профицита ликвидности в банковском секторе, который вчера превысил 1 трлн руб. (максимум за два месяца). Улучшение ликвидной позиции позволяет банкам снижать ставки по депозитам, что стимулирует спрос на рублевые облигации, - отмечает эксперт ПСБ. - В то же время на текущих уровнях классические ОФЗ с доходностью 11-15% выглядят уже достаточно дорого. Ожидаем, что при таких уровнях спрос будет смещаться на флоатеры и линкеры. До появления сигналов ЦБР о готовности снизить ставку существенного изменения доходности классических ОФЗ не ждем".

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