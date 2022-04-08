Котировки нефти, вероятно, продолжат консолидацию около $100/барр. в пятницу - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent, вероятно, продолжат консолидацию около уровня $100 за баррель в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики Sber CIB.

Доходности ОФЗ в четверг снизились на 10-30 б.п., чему способствовали вышедшие в среду данные о замедлении недельной инфляции в России, а также укрепление рубля. В пятницу может продолжиться снижение доходностей в сопоставимых масштабах, если на валютном рынке сохранится позитив, отмечают в инвестбанке.

"Предложение валюты по-прежнему превышает спрос, и рубль в ближайшие дни может приблизиться к 70 руб./$1. Однако более значительное укрепление рубля негативно скажется на бюджете и доходах экспортёров. В этих условиях Банк России может более активно ослаблять ограничения на движения капитала: например, может быть отменена комиссия на покупку долларов, евро и фунтов, что поддержит спрос на валюту", - указывают эксперты.

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