Вероятен рост цены акций Rivian в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Вероятен рост цены акций Rivian в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Rivian с начала текущего года упали более чем на 60%. Мы считаем, что повышение ключевой ставки ФРС США уже частично учтено в стоимости бумаг компании. При этом операционная статистика, на наш взгляд, выглядит уверенной, и мы ожидаем восстановления цены в краткосрочной перспективе", - пишет аналитик банка Ирина Фомкина.

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