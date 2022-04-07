Существенных драйверов для роста цены бумаг "Системы" в кратко- и среднесрочной перспективе пока нет - "Открытие Инвестиции"

Существенных драйверов для роста котировок бумаг АФК "Система" в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока нет, считает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов.

"АФК "Система" в IV квартале 2021 года нарастила выручку на 16,7%, скорр. OIBDA - на 13%. Показатели большинства ключевых "дочек" эмитента за 2021 год были опубликованы ранее, так что в целом обошлось без сюрпризов. В настоящий момент стратегия дальнейшей монетизации непубличных активов холдинга по понятным причинам приостановлена, и, по всей видимости, вернуться к ее реализации можно будет только в 2023 году. Таким образом, каких-то существенных драйверов для роста котировок бумаг "Системы" в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока не просматривается", - указывает эксперт.

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