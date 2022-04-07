Котировки акций HP Inc. могут продолжить рост в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Котировки акций HP Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Berkshire Hathaway сообщила в среду, что приобрела почти 121 миллион акций HP Inc. (примерно 11,4% акций на сумму около $4,2 млрд, исходя из цены акций на момент закрытия в среду). Мы расцениваем новость как позитивную для акций HP Inc. и считаем, что рост котировок бумаг может продолжиться, так как зачастую Berkshire Hathaway продолжает увеличивать долю в компаниях и иногда выкупает их целиком", - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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