"Фридом Финанс" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $1200 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $952, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, акции Tesla привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе, так как ее финансовые результаты по итогам текущего квартала способны превысить ожидания аналитиков. Это должно быть позитивно оценено инвесторами, несмотря на высокую текущую оценку капитализации компании", - указывают эксперты.

Tesla занимается проектированием, разработкой, производством и продажей электромобилей, а также систем производства и хранения энергии. Кроме того, компания активно реализует разработки в области роботостроения. Это крупнейший в мире производитель электромобилей с самой высокой в автопроме рыночной капитализацией, составляющей $1,08 трлн.

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