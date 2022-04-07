S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 4450-4500п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4450-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 пересек линию поддержки на уровне 200-дневной скользящей средней. Траектория движения индикаторов RSI и MACD указывают на краткосрочное ослабление позиций "быков". Вероятно, в ближайшей перспективе бенчмарк будет тестировать торговый диапазон 4450-4650 пунктов", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают также, что, согласно опубликованному вчера протоколу мартовского заседания Федрезерва США, регулятор планирует начать сокращать баланс на $95 млрд в месяц ($60 млрд казначейских облигаций и $35 млрд ипотечных ценных бумаг), как ожидается, уже в мае. Это вдвое быстрее по сравнению с темпами последнего цикла ужесточения в 2017-2019-м и соответствует более 1% текущего портфеля ФРС, размер которого расширился до $8,94 трлн. Члены FOMC считают необходимым поэтапное установление лимитов сокращения в течение трех месяцев и рассматривают вариант дальнейшей продажи ипотечных облигаций.

Также, как следует из "минуток" заседания, многие чиновники склонялись к повышению учетной ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) в марте, но воздержались от данного шага ввиду неопределенности краткосрочного влияния геополитической ситуации на экономику страны. Тем не менее в условиях высокой инфляции уже на следующих заседаниях целесообразно расширение целевого диапазона ставки на 50 б.п. и достижения уровня 2,50-2,75% к концу года, полагают аналитики "Фридом Финанс".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.