Возможно закрепление рубля в диапазоне 74,5-77 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Возможно закрепление рубля в диапазоне 74,5-77 руб./$1 при отсутствии действий ЦБ по смягчению текущих мер поддержки, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль возобновил в среду свое укрепление, курс USD/RUB снизился на 4,34% до 79,70 руб./$1. В четверг курс USD/RUB снижается на 5,05% и находится около 75,67 руб./$1. В моменте он опускался даже ниже 75 руб./$1, обновив минимум с 16-го февраля. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть во многом от того, как регулятор будет смягчать текущие меры поддержки. В отсутствии таких действий курс USD/RUB может попробовать закрепиться в районе 74,5-77 руб./$1", - прогнозируют аналитики банка.

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