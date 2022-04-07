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07 апреля 2022 года 13:16
Возможно закрепление рубля в диапазоне 74,5-77 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Возможно закрепление рубля в диапазоне 74,5-77 руб./$1 при отсутствии действий ЦБ по смягчению текущих мер поддержки, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль возобновил в среду свое укрепление, курс USD/RUB снизился на 4,34% до 79,70 руб./$1. В четверг курс USD/RUB снижается на 5,05% и находится около 75,67 руб./$1. В моменте он опускался даже ниже 75 руб./$1, обновив минимум с 16-го февраля. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть во многом от того, как регулятор будет смягчать текущие меры поддержки. В отсутствии таких действий курс USD/RUB может попробовать закрепиться в районе 74,5-77 руб./$1", - прогнозируют аналитики банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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