ЦБ РФ может снизить ставку до 18% на заседании 29 апреля - Инвестбанк Синара

Банк России может снизить ключевую ставку с 20% до 18% на заседании 29 апреля, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Инфляция с 26 марта по 1 апреля замедлилась до 0,99% с 1,16% за период с 19 по 25 марта. С начала года цены выросли на 9,99% по состоянию на 1 апреля. Исходя из среднедневных данных на конец марта 2021г и 2022г, годовая инфляция на 1 апреля ускорилась до 16,6% (максимума с марта 2015г) с 9,15% на конец февраля. Инфляция снижается четвертую неделю подряд. Падают цены на овощи и некоторые импортные товары. С учетом сказанного инфляция должна пройти свой пик и продолжить замедляться в ближайшие недели. В апреле мы ожидаем 4%-ного роста цен (против 8% в марте) и 20% г/г. В рамках дезинфляционного сценария ЦБ РФ 29 апреля должен снизить ключевую ставку с 20% до 18%", - пишет Коныгин.

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