Укрепление рубля формирует потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ - "Открытие Инвестиции"

Укрепление рубля формирует потенциал для снижения ключевой ставки Банка России на заседании в апреле, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Российский рубль закрыл торги в среду существенным ростом, обновив максимумы со второй половины февраля: доллар к рублю завершил среду на отметке 79,7 руб./$1, а евро - на уровне 87 руб./EUR1. Просадка рубля после начала спецоперации России на Украине полностью отыграна. Однако утром в четверг рубль удивил продолжением роста. Курс USD/RUB падал до 75 руб./$1, что соответствует уровням середины февраля. Евро к рублю на старте торгов подешевел до 81,2 руб./EUR1, что соответствует уровням осени 2021г", - отмечает Шульгин.

По мнению эксперта, данная динамика отражает тот факт, что баланс сил смещен в сторону экспортеров. С одной стороны, укрепление рубля формирует потенциал для снижения ключевой ставки Банка России. Недельные данные по инфляции четвертую неделю подряд свидетельствуют о снижении ценового давления. С другой, укрепление российской валюты, вероятно, заставит ЦБ задуматься об отмене или корректировке в сторону уменьшения 12-процентной комиссии на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. Также в качестве опции может быть скорректировано требование для экспортеров продавать на рынке 80% валютной выручки.

"Мы по-прежнему в перспективе ближайших месяцев ожидаем два одновременно происходящих процесса, которые окажут давление на рубль. Объем экспортных продаж должен сократиться, при этом импортеры должны переориентироваться на других поставщиков и наладить разрубленные цепочки поставок. Оживление вторых, и сокращение силы первых будет стимулировать ослабление российской валюты относительно текущих значений. Также на рынке могут активизироваться спекулятивные покупки валюты. Мы не считаем уровни ниже 80 руб./$1 устойчивыми. Хотя покупка USD по 75 руб./$1 с комиссией 12% подразумевает курс на уровне 84 руб./$1", - прогнозирует аналитик "Открытие Инвестиции".

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