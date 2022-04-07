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07 апреля 2022 года 09:17
Возможно продолжение укрепления рубля в ближайшее время - BCS Express
Рубль может продолжить укрепление по отношению к доллару США в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Пара USD/RUB неделю торговалась в узком боковом коридоре, но в среду этот канал раскрылся вниз. Давление продавцов-экспортеров очень высокое, а спроса на валюту в условиях принятых ЦБ ограничений не наблюдается. На графике USD/RUB образовалась аномальная картина, однако она полностью обусловлена отклонением от свободной конвертируемости рубля. Если бы не принятые Центробанком меры, в том числе ограничения для нерезидентов, то курс был бы гораздо выше. Но сейчас факторы геополитики и сырьевых цен отошли на второй план, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Возможно ли еще более сильное укрепление рубля? Да, по-прежнему баланс сил смещен в сторону продавцов валюты. Курс может и дальше идти вниз. Уровни 70-75 руб./$1 не удивят. Помешать этому могут только послабления по валютному регулированию. Например, корректировка правил по продаже 80% экспортной выручки или снижение 12%-ной комиссии при покупке USD/EUR/GBP физическими и юридическими лицами (не импортерами в рамках ВЭД)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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