Возможно продолжение укрепления рубля в ближайшее время - BCS Express

Рубль может продолжить укрепление по отношению к доллару США в ближайшее время, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB неделю торговалась в узком боковом коридоре, но в среду этот канал раскрылся вниз. Давление продавцов-экспортеров очень высокое, а спроса на валюту в условиях принятых ЦБ ограничений не наблюдается. На графике USD/RUB образовалась аномальная картина, однако она полностью обусловлена отклонением от свободной конвертируемости рубля. Если бы не принятые Центробанком меры, в том числе ограничения для нерезидентов, то курс был бы гораздо выше. Но сейчас факторы геополитики и сырьевых цен отошли на второй план, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - Возможно ли еще более сильное укрепление рубля? Да, по-прежнему баланс сил смещен в сторону продавцов валюты. Курс может и дальше идти вниз. Уровни 70-75 руб./$1 не удивят. Помешать этому могут только послабления по валютному регулированию. Например, корректировка правил по продаже 80% экспортной выручки или снижение 12%-ной комиссии при покупке USD/EUR/GBP физическими и юридическими лицами (не импортерами в рамках ВЭД)".

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