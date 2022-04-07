Чуть "лучше рынка" в четверг могут торговаться акции потребсектора, телекомов и электроэнергетики - BCS Express

Чуть "лучше рынка" в четверг могут торговаться акции потребительского сектора, телекоммуникационных компаний и электроэнергетики, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Сохраняется фаза боковой консолидации по индексу Мосбиржи. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 пунктов. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920-2930 пунктам. Но на текущей неделе такой расклад маловероятен. Снизу же зона торможения может быть расположена около 2500-2600 пунктов. Возможно, чуть "лучше рынка" могут выглядеть акции потребительского сектора, телекомы и электроэнергетика, - указывает аналитик инвесткомпании. - Банки, скорее всего, в четверг останутся под локальным давлением. В самой ближайшей перспективе бумагам банковского сектора будет сложно показать более сильную динамику относительно индекса Мосбиржи, однако масштабного снижения и спуска к недавним минимумам по ВТБ и Сбербанку, вероятно, не произойдет".

Также Карпунин обращает внимание, что сильный рубль уже начинает негативно сказываться на акциях экспортеров.

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