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07 апреля 2022 года 09:06
Чуть "лучше рынка" в четверг могут торговаться акции потребсектора, телекомов и электроэнергетики - BCS Express
Чуть "лучше рынка" в четверг могут торговаться акции потребительского сектора, телекоммуникационных компаний и электроэнергетики, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Сохраняется фаза боковой консолидации по индексу Мосбиржи. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 пунктов. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920-2930 пунктам. Но на текущей неделе такой расклад маловероятен. Снизу же зона торможения может быть расположена около 2500-2600 пунктов. Возможно, чуть "лучше рынка" могут выглядеть акции потребительского сектора, телекомы и электроэнергетика, - указывает аналитик инвесткомпании. - Банки, скорее всего, в четверг останутся под локальным давлением. В самой ближайшей перспективе бумагам банковского сектора будет сложно показать более сильную динамику относительно индекса Мосбиржи, однако масштабного снижения и спуска к недавним минимумам по ВТБ и Сбербанку, вероятно, не произойдет". Также Карпунин обращает внимание, что сильный рубль уже начинает негативно сказываться на акциях экспортеров. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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