"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 600 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 43%, стоп-приказ: 300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Газпром нефть" в феврале компания представила финансовый отчет. Чистая прибыль за 2021г составила 503,4 млрд руб. - рост в четыре раза к уровню 2020г. Скорректированная EBITDA составила 986,1 млрд руб. - рост более чем в два раза по сравнению с результатом 2020г. В 2021г "Газпром нефть" получила значительный свободный денежный поток в размере 500,1 млрд руб. Компания продолжает наращивать мощности уровня добычи в рамках ОПЕК+, что, по мнению экспертов, благоприятно скажется на отчетности в I и последующих кварталах. С учетом текущих цен на нефть и роста добычи котировки имеют потенциал по обновлению максимальных уровней, полагают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага устояла на сильном уровне поддержки 420 рублей. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 600 руб. При покупке на 5% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 300 руб. риск на портфель составит 1,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,52", - указывают стратеги инвесткомпании.

ПАО "Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа.

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