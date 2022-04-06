"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $95

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $95 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,07%, стоп-приказ: $75, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что начале года Microsoft объявила о покупке Activision Blizzard за $68,7 млрд, что соответствует уровню в $95 за акцию. Ожидается, что сделка завершится в 2023 финансовом году. Сенаторы США призвали более детально изучить данную покупку на предмет инсайдерской торговли, риски срыва сделки, таким образом, сохраняются. В случае положительного исхода котировки ATVI будут повышаться к справедливому уровню, полагают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения цены сформировали треугольную формацию, при выходе из которой мы ожидаем движение цены вверх. Открывать позицию рекомендуем на текущем уровне с целью $95. При покупке на 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $75 риск на портфель составит 0,91%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,39", - указывают эксперты инвесткомпании.

Activision Blizzard - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. Была основана в 2008г в результате слияния Vivendi Games и Activision.

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