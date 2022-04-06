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06 апреля 2022 года 16:15
"Атон" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цен на никель
"Атон" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цен на никель, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Котировки никеля в Европе 7-8 марта резко выросли - почти до $45800/т (такие цены в последний раз наблюдались в 2008) на фоне опасений перебоев с поставками металла из России (доля которой в мировых поставках составляет 17%), а также принудительного закрытия маржинальных позиций (классический шорт-сквиз). Ралли в ценах вынудило LME приостановить торги на неделю и отменить самые дорогие сделки на сумму почти $4 млрд. На данный момент цена остается высокой на уровне $32750/т. Кроме того, цены на никель будут поддерживаться неопределенностью в отношении поставок из-за украинского кризиса, поскольку Россия является ключевым производителем и экспортером металлов и занимает третье место в мире по производству никеля. Возможные перебои с экспортом в Россию и рост цен на энергоносители в Европе могут усилить понижательное давление на доступные биржевые запасы", - пишут аналитики инвесткомпании. По их мнению, рынок электромобилей будет определять спрос на никель для производства литий-ионных аккумуляторов (для аккумуляторов BEV требуется 30-110 кг никеля). Китай станет основным источником спроса, поскольку производители начинают устанавливать в свои автомобили аккумуляторы с высоким содержанием никеля. Однако сдерживающим фактором, на взгляд экспертов "Атона", будут технологические возможности перерабатывать NPI в никелевый штейн (для производства сульфата никеля). Стратеги инвесткомпании сохраняют позитивный взгляд на долгосрочные перспективы никеля. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-НИКЕЛЬ-ПРОГНОЗ
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