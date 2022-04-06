Стоит покупать акции Сбербанка в расчете на восстановление в течение 2-3 лет - "Солид Брокер"

Стоит покупать акции Сбербанка в расчете на восстановление в течение 2-3 лет, полагают аналитики "Солид Брокер".

"США ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Сообщается, что американским гражданам и организациям запретят производить любые транзакции со Сбербанком. Для Сбера новые санкции будут не столь значимыми. Самое страшное для банка - это попасть в SDN-лист, что, судя по всему, со Сбером в ближайшее время не произойдет. Для банка основной проблемой сейчас будет являться необходимость в увеличении резервирования по кредитному портфелю, что сильно занизит чистую прибыль в 2022г. Также банки пока не раскрывают отчетности, поэтому что там происходит на самом деле, мы можем только догадываться, видя косвенные признаки", - пишут эксперты инвесткомпании.

Что касается дивидендов Сбера, аналитики считают, что они всё же будут, но сама выплата будет перенесена на осень 2022г при стабилизации ситуации в экономике. И скорее всего, дивиденды будут ниже предполагаемых ранее 50% от чистой прибыли (27,5 руб.).

"Сбер сможет воспользоваться кризисом и увеличиться в размерах за счет других банков и расширить экосистему. Поэтому "хоронить" Сбер, на наш взгляд, ещё рано. Наоборот, стоит хотя бы частями подкупать его акции в расчете на восстановление в течение 2-3 лет", - резюмируют стратеги "Солид Брокер".

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