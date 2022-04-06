S&P 500 проведет торги среды, скорее всего, в диапазоне 4520-4570п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4520-4570 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 корректировался к уровню поддержки в районе 4500 пунктов, но сумел остановиться выше этой отметки. RSI и MACD продолжают указывать на сильные позиции покупателей. Сейчас ближайшая поддержка "бенчмарка" находится на уровне 200-дневной скользящей средней. По итогам торговой сессии ожидаем возможное возвращение индекса к росту", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.