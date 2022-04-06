BCS Express повысил прогнозную цену акций Bristol Myers Squibb до $83

Аналитики BCS Express повысили прогнозную стоимость акций Bristol Myers Squibb с $74 до $83 за штуку на горизонте года по итогам квартальной отчетности эмитента, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Рекомендация "покупать" для для этих бумаг была сохранена экспертами.

"Мы ожидаем, что выручка от текущего портфеля препаратов и "пайплайна" позволит удержать продажи компании вблизи текущих уровней в ближайшие года. При этом у компании остаются возможности для расширения "пайплайна" за счет сделок M&A", - отмечают эксперты.

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