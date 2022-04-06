Инвестбанк Синара сохраняет позитивную оценку акций Распадской и Мечела

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют позитивную оценку акций "Распадской" и "Мечела", сообщается в обзоре.

"Отметим, что в прошлом году Россия экспортировала в Евросоюз около 50,4 млн тонн угля, что составляет 54% европейского импорта. Планируемый ЕС запрет на импорт угля не должен повлиять на производителя коксующегося угля "Распадскую", поскольку она не поставляет коксующиеся угли в Евросоюз. Вместе с тем экспорт в ЕС в 2021 году составил 13% выручки горнодобывающего сегмента "Мечела" (или около 4% всех продаж), поскольку эмитент поставлял энергетический уголь в Восточную Европу. Полагаем, что "Мечел" может перенаправить поставки в Азию, и, таким образом, санкции лишь незначительно скажутся на показателях компании. Сохраняем неизменной нашу позитивную оценку по акциям "Распадской" и "Мечела", - пишет в комментарии эксперт банка Дмитрий Смолин.

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