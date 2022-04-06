Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке ОФЗ в среду - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики торгов на рынке гособлигаций в среду, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Помимо анализа влияния новых санкций на экономику, инвесторы будут ожидать выхода недельных данных по инфляции в РФ. Вероятное замедление инфляции на фоне укрепления рубля и снижения потребительского спроса могут способствовать смягчению риторики регулятора на заседании 29 апреля, что будет позитивно для рынка ОФЗ. В то же время геополитические риски и волатильность рубля ограничивают вероятность такого сценария", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.