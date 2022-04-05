Акции Роснефти в ближайшие месяцы будут выглядеть лучше рынка - "Финам"

Акции "Роснефти" в ближайшие месяцы будут выглядеть лучше рынка, полагает аналитик "Финама" Сергей Кауфман.

"Роснефть", на взгляд эксперта, является одним из наиболее устойчивых представителей российского нефтегазового сектора. Высокий уровень географической диверсификации и низкая доля спотовых поставок в структуре выручки позволяют рассчитывать на минимальные перебои с поставками в краткосрочной перспективе. Как и вся отрасль, "Роснефть" выигрывает от высоких цен на нефть в рублях (даже с учетом дисконта сорта Urals), которые обеспечат рекордные финансовые результаты в 2022 году.

"На таком фоне мы полагаем, что "Роснефть" продолжит реализацию обратного выкупа акций и выплатит финальный дивиденд за 2021 год в размере 23,6 руб., что среднесрочно поддержит акции. При этом за счет перспектив расширения сотрудничества со странами АТР и значительной поддержки со стороны государства нефтяник продолжает в штатном режиме реализовывать свой масштабный проект "Восток Ойл", который выгодно выделяет "Роснефть" в долгосрочной перспективе. На фоне вышеперечисленного мы полагаем, что акции "Роснефти" в ближайшие месяцы будут выглядеть лучше сектора и рынка. При этом отметим, что ключевым риском для компании является возможность введения эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.