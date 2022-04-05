Потенциал дальнейшего укрепления ограничен - Инвестбанк Синара

Потенциал дальнейшего укрепления ограничен, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Курс рубля в течение марта демонстрировал чрезвычайно сильную волатильность: вначале он упал по отношению к доллару до исторического минимума (121 руб./$1), затем резко укрепился в конце месяца (83,5 руб./$1) благодаря мерам по контролю капитала и нефтегазовому экспорту. Полагаем, что рубль достиг уровня сопротивления и потенциал дальнейшего укрепления ограничен. Наш прогноз предполагает 20%-ное снижение в апреле м/м экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, что выразится в 10%-ном снижении производства нефти. Вместе с тем налог на добавленный доход (НДД) за 1К22 останется для рубля фактором поддержки. В апреле НДД вырастет на 40% м/м против притока НДД в марте (налога, уплаченного за 4К21). Благодаря этому общая сумма нефтегазовых налогов за апрель останется неизменной в месячном выражении. Мы также считаем, что ЦБ РФ начнет ослаблять контроль капитала, что увеличит спрос на иностранную валюту в апреле", - пишет эксперт банка.

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