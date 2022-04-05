Корпоративные облигации могут показать лучшую динамику по сравнению с ОФЗ - Инвестбанк Синара

Корпоративные облигации могут показать лучшую динамику по сравнению с ОФЗ, полагает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"Мы считаем, что доходности ОФЗ не отреагируют на решения заседания СД Банка 29 апреля (ожидаем существенного сокращения ключевой ставки на 200 б. п.). На данный момент есть много технических факторов, обусловливающих текущий уровень доходностей на рынке ОФЗ. Фундаментальные факторы, связанные с ДКП, не позволяют сделать точный прогноз. Именно поэтому клиентов сейчас больше интересует корпоративный долг, а не ОФЗ. Мы согласны с таким подходом и особо выделяем облигации компаний первого эшелона, в частности экспортных либо инфраструктурных: их бумаги наиболее привлекательны в связи с возможным сужением спредов, которые увеличились по отношению к ОФЗ до примерно 200-300 б. п.", - пишет эксперт банка.

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