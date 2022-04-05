"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АЛРОСА с целью 113 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "АЛРОСА" с целью 113 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,5%, стоп-приказ: 86,55 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"США ввели запрет на импорт алмазов из России, однако он не распространяется на ввоз минералов из других стран. Напрямую компания поставляла продукцию в США в крайне малых количествах, а сделки в основном идут в Индии, Бельгии, Израиле и Гонконге. При этом 95% добываемых в мире алмазов стекается на огранку в Индию. Таким образом, влияние санкций на бизнес компании оказывает минимальное влияние, что будет способствовать восстановлению цены акций", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения после ощутимого снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем на текущих уровнях с целью 113 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 86,55 рубля риск на портфель составит 0,69%", - указывают в "Финаме".

"АЛРОСА" - российская горнорудная компания, крупнейший в мире производитель алмазов с долей 95% в российской и 27,5% в мировой добыче. Обладает доступом к трети мировых запасов алмазов. Более 90% добытых минералов продает на экспорт.

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