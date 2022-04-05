"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alibaba с целью $180

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alibaba Group Holding с целью $180 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 53,19%, стоп-приказ: $94, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После заявления правительства КНР о поддержке фондового рынка последовал резкий разворот нисходящего движения котировок бумаг. Помимо прочего, появились заявления о раскрытии финансовых отчетностей китайских компаний, чтобы избежать делистинг с американских площадок. Все это дает общий позитив по китайскому рынку с возможностью формирования восходящего тренда", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения после стремительного падения цены акций ниже уровня поддержки последовало такое же стремительное восстановление. Мы рекомендуем открывать позицию объемом 5% от портфеля с выставлением стоп-заявки на уровне $94", - указывают в "Финаме".

Alibaba Group Holding - китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.соm, Tmall, Alibaba.cоm, AliExpress и ряда других. Также владеет одной из крупнейших в мире инфраструктур для облачных вычислений и имеет активы в сфере СМИ и индустрии развлечений. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме b2b и розничная онлайн-торговля.

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