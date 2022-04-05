Интерес инвесторов к золоту может сохраниться до конца 2022г - "Открытие Инвестиции"

Интерес инвесторов к покупке золота может сохраниться до конца текущего года, полагает аналитик "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Оксана Лукичева.

"Цены на золото на прошедшей неделе вырастали до $1949/унц., но не смогли протестировать сильный уровень сопротивления $1950/унц., после чего вновь понизились к уровню $1930/унц. Сильная статистика по рынку труда в США может стимулировать ФРС к проведению более жесткой денежно-кредитной политики и резкому повышению процентных ставок. Данные FedWatch показывают, что рынок оценивает вероятность повышения ставки на 0,5% в ходе майского заседания на уровне 75,5%, - отмечает Лукичева в комментарии. - Несмотря на это, высокая инфляция имеет шанс сохраниться до конца текущего года, что будет поддерживать интерес к золоту. Экономическая и финансовая нестабильность в мире усилилась, реальные ставки остаются отрицательными. При этом рынок золота показывает хорошую устойчивость на фоне значительного укрепления курса доллара США и роста доходностей казначейских облигаций, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов к защитным активам. Запасы золота в ETF, инвестирующих в металл, в марте выросли на 5,3% м/м - до 105,7 млн унций".

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