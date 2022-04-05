Падение продаж автомобилей Ford нейтрально для котировок акций компании - Инвестбанк Синара

Новость о падении продаж автомобилей Ford Motor в 1К22 в США на 17% г/г (до 432 тыс.) нейтральна для котировок акций компании, поскольку уже учтена в стоимости бумаг, которые упали с начала текущего года на 20%, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

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