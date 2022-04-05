Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 80-85 руб./$1 в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Курс валютной пары USD/RUB, вероятно, будет продолжать проторговывать диапазон 80-85 руб./$1 в ближайшее время, предполагает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

При этом, по его мнению, в перспективе ожидается перемещение в более высокий диапазон 85-90 руб./$1.

"Ликвидность на рынке остается тонкой, поэтому на волатильность способны оказывать влияние факторы, которые в прошлом остались бы незамеченными с точки зрения валютного курса. Ростуризм намерен к майским праздникам восстановить полетные программы в Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова. О запуске в апреле чартерных программ в Турцию уже объявили "Библио-Глобус" и Pegas Touristik. На фоне постепенного ослабления мер по контролю за капиталом на стороне покупателей валюту может постепенно повышаться спрос, оказывая давление на рубль", - отмечает аналитик в комментарии.

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