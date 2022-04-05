"КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях "Интер РАО" вблизи уровней 3,5 руб. за штуку, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Совет директоров "Интер РАО" рекомендовал дивиденды за 2021г в размере 0,2366 руб. Текущая дивидендная доходность акций составляет 8,1%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов назначена на 10 июня 2022г. Кроме этого, топ-менеджмент компании сообщил, что "Интер РАО" не намерена уходить с Московской биржи и проводить делистинг акций. Более того, заместитель генерального директора компании Тамара Меребашвили заявила, что компания продолжит эффективную работу и заинтересована в сохранении акционерной стоимости. На фоне вышеперечисленного, акции "Интер РАО" за неделю выросли почти на 30%. Рекомендуем фиксировать прибыль в бумагах вблизи 3,5 руб. за акцию", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

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