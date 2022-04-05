Вероятна консолидация рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 в краткосрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна консолидация рубля в диапазоне 83-85 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в понедельник вырос лишь на 0,05%, до 84,00 руб./$1. В данное время он снижается на 0,37% и находится около 83,68 руб./$1. Рубль пока задержался на текущих уровнях в ожидании дальнейших значимых геополитических и экономических новостей. Во вторник стало известно, что Минфин США теперь будет запрещать выплаты по российскому долгу в долларах. Это может вновь усилить опасения дефолта на рынке, хоть и его последствия сложно назвать особо важными для российских активов в текущей ситуации. В целом в отсутствии особо важных для рубля новостей, курс USD/RUB, вероятно, пока продолжит находиться вблизи 83-85 руб./$1", - пишут аналитики банка.

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