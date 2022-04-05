Акции Мосбиржи интересны для покупки в перспективе нескольких лет - "Солид Брокер"

Акции "Московской биржи" в текущий момент интересны для покупки в перспективе нескольких лет, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер".

"Как правило, в кризисные времена биржа получает сверхдоходы, но возрастает потребность в резервировании из-за чего есть угроза достаточности капитала. Именно поэтому Мосбиржа решила не выплачивать дивиденды за 2021 год. Но как только накал страстей на рынке спадает, а кризис начинает отступать, то и рисков для биржи становится меньше. Поэтому мы думаем, что с горизонтом в несколько лет сейчас подходящее время для покупок акций Мосбиржи. К тому же из-за высокой ставки у биржи должен вырасти процентный доход, как было в 2015 году", - отмечают эксперты в комментарии.

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