Котировки акций Sea Limited в целом обладают потенциалом роста - "Открытие Инвестиции"

Котировки акций Sea Limited могут продолжить рост в случае дальнейшего снижения рисков делистинга китайских компаний в США, говорится в комментарии аналитика "Открытие Инвестиции" Эркена Кичибаева.

"Акции компании Sea Limited положительно отреагировали на новость о том, что американские регуляторы получат полный доступ к аудиторским отчетам большинства китайских компаний уже в середине текущего года. Несмотря на то что головной офис Sea Limited находится в Сингапуре, 18,7% акций принадлежит китайскому технологическому гиганту Tencent Holdings, что объясняет взаимосвязь динамики между акциями рассматриваемого эмитента и китайских технологических компаний, - указывает эксперт. - В случае достижения прогресса между китайскими и американскими регуляторами по урегулированию вопроса о делистинге, мы видим дальнейший потенциал восстановления цены акций Sea Limited. Также компания имеет высокие двузначные прогнозные темпы роста выручки ключевых направлений бизнеса в 2022 году на фоне увеличения присутствия в регионах Юго-Восточной Азии. Текущий мультипликатор P/S составляет около 7,1х, что становится более справедливой оценкой для быстрорастущей интернет-компании, чем предыдущие значения в 20x-30x на протяжении 2021 года".

Sea Limited является одной из крупнейших интернет-компаний в Юго-восточной Азии, которая имеет диверсифицированный онлайн бизнес. Ключевыми направлениями являются платформа электронной коммерции Shopee (51% выручки), а также сегмент цифровых развлечений, куда входят одни из самых популярных онлайн игр в мире (около 47% выручки).

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