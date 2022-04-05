"КИТ Финанс Брокер" сохраняет позитивную оценку акций En+ Group, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания опубликовала сильные финансовые результаты за 2021г. Выручка En+ выросла на 36,4% по сравнению с прошлым годом - до $14,12 млрд. Основной рост доходов связан с реализацией первичного алюминия и сплавов. Чистая прибыль En+ увеличилась на 248% и составила $3,5 млрд. Фундаментальные факторы, повлиявшие на чистую прибыль, в основном, совпадают с факторами роста от основной деятельности компании, а также связаны с ростом доли Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

В связи с вышеперечисленным, эксперт сохраняет положительное мнение в отношении акций En+ Group, считая справедливой ценой 990 руб. за акцию.

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