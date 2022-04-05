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05 апреля 2022 года 11:26
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет позитивную оценку акций En+ Group
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет позитивную оценку акций En+ Group, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания опубликовала сильные финансовые результаты за 2021г. Выручка En+ выросла на 36,4% по сравнению с прошлым годом - до $14,12 млрд. Основной рост доходов связан с реализацией первичного алюминия и сплавов. Чистая прибыль En+ увеличилась на 248% и составила $3,5 млрд. Фундаментальные факторы, повлиявшие на чистую прибыль, в основном, совпадают с факторами роста от основной деятельности компании, а также связаны с ростом доли Группы в прибыли ассоциированных компаний и совместных предприятий", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов. В связи с вышеперечисленным, эксперт сохраняет положительное мнение в отношении акций En+ Group, считая справедливой ценой 990 руб. за акцию. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-EN+-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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