Возможен подъем индекса Мосбиржи к уровню 2850п во вторник - ПСБ

Российский рынок акций продолжит рост на торгах во вторник с вероятным закреплением индекса Мосбиржи около уровня 2850 пунктов, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

"Лучше рынка", по мнению эксперта, могут оказаться бумаги банковского сектора, в частности акции Сбербанка и ВТБ.

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