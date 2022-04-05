Вероятна консолидация рубля в диапазоне 80-90 руб./$1 на торгах во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация рубля в диапазоне 80-90 руб./$1 на торгах во вторник, считает ведущий аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Волатильность и торговая активность на валютном рынке в понедельник снизились. Снижение продаж валюты со стороны экспортеров, традиционное для начала месяца, способствовало символическому ослаблению рубля: курс доллара в первой половине торгов понедельника пытался пойти выше 85руб./$1, однако удержался в диапазоне 83-85 руб./$1 при поддержке позитивных настроений на мировых рынках, завершив день у отметки 84 руб./$1. По нашему мнению, в отсутствие активизации экспортеров, курс доллара и во вторник будет тяготеть к выходу выше 85руб./$1. Поддержку доллару оказывают и сформированная после резкого движения конца марта перепроданность, а также ожидания нового пакета антироссийских санкций. Впрочем, для сильного ослабления рубля оснований пока не видим. Рассчитываем, что в отсутствие новых вводных, диапазон 80-90 руб./$1 для пары доллар-рубль сохранит свою актуальность", - прогнозирует эксперт банка.

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