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05 апреля 2022 года 09:40
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника, скорее всего, в диапазоне 2745-2830п - "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник, скорее всего, в диапазоне 2745-2830 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос. "Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с отклонением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2745-2830 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2730, 2700 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2850, 2880 пунктов. После открытия с умеренным для нынешних условий отклонением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние консолидации. С технической точки зрения этому способствует вчерашняя стабилизация указанного индекса во второй половине дня. Заметное влияние на ход локальных торгов сегодня способны оказать лишь внешнеполитические новости. Динамика внешних рынков все еще не является ориентиром для российских фондовых индексов", - прогнозирует эксперт инвесткомпании. Манжос подчеркивает, что в целом же индексы Мосбиржи и РТС продолжают нащупывать новые низкие среднесрочные уровни. Признаком того, что они пришли в состояние относительного равновесия, станет восстановление их реакции на движение нефтяных котировок. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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