Вероятно завершение восходящего тренда на рынке акций РФ - "Алор Брокер"

Вероятно завершение восходящего тренда на рынке акций РФ, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

По мнению эксперта, в понедельник четко проявились признаки завершения восходящего тренда на рынке акций РФ. Индекс Мосбиржи хоть и смог прибавить процент, но рост был вызван взлетом бумаг ВТБ (+11,6%) и Сбербанка (+7,4%). На них пришлось чуть менее половины оборота торгов.

"В ближайшие часы можно ждать начала фиксации прибыли по ним. Банковский сектор сейчас выглядит очень слабо как из-за введенных санкций, так и неизбежного падения внутренних доходов вследствие сокращения экономической активности и упадка рынка кредитования. Вместе с тем, оставшийся спрос сегодня может перекинуться на акции нефтяников. Нефть развернулась вверх от отметки $104/барр., где намечается поддержка, и движется в сторону пока также не очень четкого сопротивления на уровне $112/барр. В такой ситуации стоит внимательно смотреть за "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом", но вряд ли даже в них сегодня мы увидим впечатляющий рост", - отмечает Антонов.

Аналитик полагает, что по многим малоликвидным бумагам, сильно выросшим ранее, мы увидим фиксацию спекулятивной прибыли во вторник. В свою очередь, рост цен на газ может заставить "подпрыгнуть" акции российской газовой монополии.

"В целом же на российские акции продолжит давить ухудшение политического фона, - резюмирует стратег инвесткомпании. - Мало того, что Европа заговорила о новых антироссийских санкциях, так еще ночью Reuters сообщил, что Минфин США запретил России осуществлять платежи по евробондам с американских счетов, а банку JP Morgan Chase - обрабатывать последний платеж России по бондам с погашением в 2022 и 2042 годах. В то же время поводов для сильного падения и рисования "нового дна" нет. Наиболее вероятный сценарий динамики индекса Мосбиржи до конца недели - высоковолатильный боковик".

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