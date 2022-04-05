Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- выходной день в Китае;

- окончательные индексы деловой активности в странах Европы (10:15-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) за март;

- торговый баланс США в феврале (15:30 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США за март от ISM (17:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- финансовые результаты Ozon, Окей за IV кв. и весь 2021г по МСФО.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.