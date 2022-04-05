Фокус внимания инвесторов во вторник может сместиться на бумаги нефтегазового сектора - BCS Express

Фокус внимания инвесторов во вторник может сместиться с акций банков на бумаги нефтегазового сектора, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

По мнению аналитика, в понедельник на рынке акций РФ начали появляться признаки затухания волны роста. Если бы не банковский сектор, то подъем рынка был бы гораздо меньше. Более того, несмотря на итоговый рост индекса Мосбиржи на 1%, среди всех акций ровно половина закрылась в минусе.

"Высок в риск остановки восходящего импульса в ближайшее время, - полагает Карпунин. - При этом поводов для глубокой и продолжительной коррекции будет недостаточно. Индекс Мосбиржи может откатиться чуть ниже, но далее сформируется широкий коридор боковой консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800п. В таком сценарии следующие цели сместятся к 2920-2930 пп".

Несмотря на новые санкционные угрозы со стороны западных стран, российский рынок, по мнению эксперта, не показывает ощутимой слабости. Продажи нерезидентов отсутствуют, а внутренние участники более оптимистично смотрят на перспективы компаний и экономики России в целом. К тому же у локальных инвесторов сейчас не так уж и много вариантов для инвестиций. В последние две сессии было заметно временное смещение фокуса внимания участников с акций "Газпрома" и экспортеров на бумаги крупнейших банков. На ВТБ и Сбербанк в понедельник пришлось 41% торгового оборота индекса Мосбиржи, указывает Карпунин.

Эксперт считает, что импульс роста бумаг ВТБ будет непродолжительным. Ранее эти акции опоздали с отскоком, а подъем последних трех сессий может быть уже на излете.

"Фьючерсы Brent в понедельник вечером ускорили движение наверх и вернулись выше $107/барр. Утром во вторник котировки уже приближаются к $110/барр. Бумаги "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Газпром нефти" и "Роснефти" способны показать более сильную динамику, чем индекс. Фокус инвесторов как раз может сместиться с акций банков на бумаги нефтяного сектора", - прогнозирует аналитик BCS Express.

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