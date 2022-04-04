"Финам" рекомендует покупать акции ALPS Medical Breakthroughs ETF с целью $48,1

"Финам" рекомендует покупать акции ALPS Medical Breakthroughs ETF с целевой ценой $48,1 за штуку на горизонте года что предполагает потенциал роста 26,9%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Значение биотехнологий в эпоху пандемии коронавируса сложно переоценить. Но и до пандемии биотехнологи находились на передовой инновационных разработок в области лечения онкологических, неврологических и прочих тяжелых недугов. Смягчение регулирующих норм в отрасли, обусловленное чрезвычайными обстоятельствами пандемии, создает благоприятные условия для одобрения новых препаратов. После крупной просадки, имевшей место с начала года, многие биотехнологические компании стали выглядеть весьма недооцененными, и в секторе ожидается рост активности по части M&A. Рассматриваемый ETF за последние 12 мес. просел на 33%, но мы полагаем, что в ближайший год инструмент отыграет потери и покажет доходность лучше рыночной на ожидающихся новостях об одобрении экспериментальных препаратов компаний-эмитентов, входящих в фонд", - отмечает аналитик Саидова Зарина.

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Данный индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в Соединенных Штатах.

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