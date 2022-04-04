Недавнее укрепление рубля выглядит временным - Альфа-банк

Недавнее укрепление рубля выглядит временным, полагают эксперты Альфа-банка Наталия Олова и Ирина Ростовцева.

"Российская экономика переживает шок, очертания которого до сих пор полностью не ясны и по этой причине сложно прогнозировать его последствия, - отмечают стратеги банка. - В этой связи в ближайшие месяцы нужно будет смотреть на ряд факторов. Первый из них - это динамика безработицы: на данный момент мы полагаем, что рынок труда выглядит достаточно защищенным, так как в феврале 2022г уровень безработицы находился на историческом минимуме в 4,1%. Второй фактор - это инфляция, которая, скорее всего, превзойдет ожидания и после вероятного достижения в марте уровня 16-17% г/г в апреле может превысить 20% г/г. В-третьих, важно будет смотреть на состояние торгового баланса. По данным Минфина, в марте российская нефть продавалась с дисконтом в 20% к цене Brent, что означает потери нефтяных экспортных доходов на уровне $3 млрд в месяц (7% от общих экспортных доходов в январе 2022+г); перебои в логистических цепочках также указывают на то, что номинальные расходы на импорт вряд ли сильно сократятся. В связи с этим недавнее укрепление рубля выглядит временным, что также будет сохранять инфляционные риски".

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