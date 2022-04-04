BCS Express позитивно оценивает долгосрочные перспективы акций NVIDIA Corp., говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Оксаны Холоденко.

Аналитик указывает, что акции NVIDIA выросли за март на 12%, и напоминает - в конце марта состоялось сразу два важных мероприятия NVIDIA - День инвестора (22 марта), конференция GTC 2022 (21-24 марта). В рамках ежегодной конференции GTC 2022 компания объявила о начале массового производства автомобильных чипов Drive Orin, предназначенных для реализации возможностей автономного вождения и салонных систем с функциями искусственного интеллекта. Новым партнером NVIDIA по созданию умных электромобилей стал калифорнийский производитель Lucid Group. Кроме того, компания заключила соглашение с ведущим китайским брендом BYD.

"Наш среднесрочный взгляд на бумаги - "нейтральный", долгосрочный - "позитивный", - подчеркивает Холоденко. - Бумаги обладают достаточно высокой бетой - 1,7, то есть более волатильны, чем широкий американский рынок. Котировка на понедельник - $267,3. Технически акции начали снижение и могут опуститься в район $240. Консенсус-таргет аналитиков на 12 мес. - $343".

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