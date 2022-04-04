"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $160 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 37%, стоп-приказ: $107, говорится в комментарии инвестиционной компании.

PayPal ожидает, что в I квартале 2022 года рост выручки составит примерно 6%, что ниже прогнозов аналитиков. По итогам 2022 года PayPal рассчитывает привлечь 15-20 млн новых клиентов, в то время как рынок ожидал 53 млн (в 2021 году их число выросло на 49 млн). Компания прогнозирует прибыль на акцию за весь 2022 год в диапазоне от $4,6 до $4,75, что ниже годовых оценок Уолл-стрит - $5,22 на акцию.

Если отчетность за I квартал 2022 года превзойдет прогнозы, акции компании могут вернуться на траекторию роста, считают эксперты "Финама". При текущем росте инфляции выше 7% в США акции PayPal, по их мнению, лучше рассматривать для спекуляций.

"С технической точки зрения бумага долгое время торгуется в нисходящем боковике. Первые признаки на смену тренда появились при пробитии уровня сопротивления. Рекомендуем открывать позицию от текущих уровней. При покупке на 6% и выставлении стоп-заявки на уровне $107 риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4", - указывают аналитики инвесткомпании.

PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года является подразделением компании eBay. С 20 июля 2015 года акции PayPal и eBay продаются на рынке отдельно.

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