"Финам" рекомендует держать акции Consolidated Edison с прогнозной ценой $91 за штуку на март 2023 года, что на 3,89% меньше текущих котировок, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Con Edison смогла относительно неплохо завершить 2021 год, зафиксировав рост чистой прибыли более чем на 22% г/г. Тем не менее перспективы компании по-прежнему не выглядят впечатляющими: бизнес-активность в Нью-Йорке не первый год стагнирует, а рентабельность ROE ED по-прежнему заметно меньше отрасли и собственных тарифных норм прибыли. Положительными сторонами кейса остаются высокие дивиденды и более низкая относительно конкурентов долговая нагрузка. Мы рекомендуем "держать" акции ED с целевой ценой $91 на март 2023 года, что на 3,89% меньше текущих котировок", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Consolidated Edison - нью-йоркская коммунальная компания, бизнес которой включает регулируемые услуги по передаче и распределению электроэнергии, газа и пара, сопутствующие операции по техническому обслуживанию инфраструктуры, а также операции с э/э на оптовом рынке.

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