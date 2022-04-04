Бумаги TCS Group интересны для покупки после стабилизации ситуации на рынках - "Финам"

Бумаги TCS Group интересны для покупки после стабилизации ситуации на рынках, полагает аналитик "Финама" Игорь Додонов.

"Тинькофф Банк", материнской компанией которого является TCS Group, на данный момент не попал напрямую под западные санкции, и главные риски для него связаны с общим резким ухудшением экономической ситуации в России, которое будет оказывать сильное давление на банковский сектор, - пишет эксперт. - В то же время мы считаем, что высокая цифровизация бизнеса и операционная эффективность, значительные объемы валютной и рублевой ликвидности, высокие показатели достаточности капитала позволят "Тинькофф Банку" при поддержке ЦБ пройти через кризис с вполне разумными и контролируемыми потерями и сохранить стабильность".

На взгляд Додонова, в краткосрочной перспективе "Тинькофф Банк" может выиграть от притока клиентов из попавших под санкции российских кредиторов, а в долгосрочной перспективе дополнительными драйверами роста должны стать международная экспансия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие продуктов в области криптоактивов. Аналитик считает, что акции TCS Group могут оказаться интересным кандидатом на покупку после стабилизации ситуации на рынках.

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